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12:42, 4 июня 2026Мир

Россия осудила попытки США подстегнуть гонку вооружений

Захарова: Россия осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в АТР
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Asia Images / Shutterstock / Fotodom

Россия осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, который проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы, конечно, осуждаем настойчивые попытки США чужими руками подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, это грозит обернуться дополнительными раздельными линиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Он добавил, что Москва будет комплексно реагировать на риски, связанные с возможным развертыванием ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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