Путин высказался о реакции России на развертывание ракет США в АТР

Путин: РФ будет реагировать на риски, связанные с развертыванием ракет США в АТР

Россия будет комплексно реагировать на риски, связанные с возможным развертыванием ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом российский президент Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны, запись его речи доступна на сайте Кремля.

«Уже говорил сегодня о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что важнейшей задачей при этом будет обеспечение своевременного обнаружения старта таких ракет и их перехват.

Он добавил, что необходимо также отладить вопросы серийного производства и развертывания похожих отечественных систем, в том числе гиперзвуковых. Путин напомнил об успешном применении ракетного комплекса средней дальности «Орешник» и заявил о необходимости их серийного выпуска для Москвы и союзников.

Ранее Путин заявил, что западные страны наращивают свои расходы на армию, а также увеличивают численность ударных группировок у границ России. По его словам, из-за действий НАТО Москва вынуждена принимать дополнительные меры по укреплению собственной безопасности.