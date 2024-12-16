Путин заявил о наращивании Западом ударных группировок у границ России

Путин: Запад наращивает ударные группировки у границ России

Запад наращивает свои расходы на армию, а также увеличивает численность ударных группировок у границ России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства обороны, передает ТАСС.

«Устремления НАТО давно вышли за переделы зоны исторической ответственности (...) Помимо восточного фланга, альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил президент России.

Путин также отметил, что из-за действий стран Североатлантического альянса Россия вынуждена принимать дополнительные меры по укреплению собственной безопасности. Однако он подчеркнул, что подобное не означает втягивание Москвы в гонку вооружений с западным миром.

Ранее Путин заявил, что планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Он подчеркнул, что это лишь свидетельствует о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнув, что Россия продолжает его придерживаться в одностороннем порядке.