Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

Путин: планы размещения США средств средней дальности вызывают обеспокоенность

Планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

«Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что западные страны наращивают свои расходы на армию, а также увеличивают численность ударных группировок у границ России. По его словам, из-за действий НАТО Москва вынуждена принимать дополнительные меры по укреплению собственной безопасности.