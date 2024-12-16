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13:50, 16 декабря 2024Мир

Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

Путин: планы размещения США средств средней дальности вызывают обеспокоенность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

«Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что западные страны наращивают свои расходы на армию, а также увеличивают численность ударных группировок у границ России. По его словам, из-за действий НАТО Москва вынуждена принимать дополнительные меры по укреплению собственной безопасности.

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