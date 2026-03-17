Ушел из жизни патриарх Илия II

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93-х лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио Муджири.

Утром 17 марта Илию II госпитализировали с желудочным кровотечением. Как рассказал глава грузинского Министерства здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей.

Тело патриарха будет доставлено в кафедральный собор Самеба в Тбилиси утром 18 марта, где будет организовано прощание со священнослужителем. Где похоронят патриарха Илию II будет сообщено позднее.

Илию II уже оперировали в 2017 году в Берлине из-за воспаления желчного пузыря. Как пишет агентство, тогда сообщалось о возможной попытке его отравления, по подозрению в этом были задержаны руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны протоиерей Георгий Мамаладзе.

