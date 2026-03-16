Культура
18:15, 16 марта 2026

Названа причина смерти старейшего актера МХАТ Андрея Голикова

Старейший актер МХАТ Голиков умер, ударившись о гранит в театре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Кадр: фильм «Возвращение Будулая»

Причиной смерти одного из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрея Голикова стала гематома черепа из-за падения в театре. Об этом сообщила РИА Новости жена артиста Марина Павлюк.

«Он упал в театре, ударился головой. Умер от падения», — поделилась вдова Голикова.

Актер получил травму 13 марта. 16-го числа он был прооперирован, несколько дней пробыл в коме. Павлюк заявила, что заранее понимала, что супруга не спасти. «Он упал назад, как оловянный солдатик, от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит», — рассказала Павлюк.

Андрей Голиков служил в театре с 1976 года и являлся одним из самых возрастных актеров труппы — артисту было 80 лет. Первую роль Голиков сыграл, будучи студентом Школы-студии МХАТ, в 1960-е. Артист окончил режиссерский факультет Школы-студии, курс Олега Ефремова.

