02:05, 11 мая 2026

В Турции и Сочи ввели сборы для борьбы с жадностью туристов

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters

Заведения общепита в ряде стран начали применять дополнительные сборы для посетителей. Новые правила уже действуют в Турции, Австрии, Италии, а также на российских курортах, пишет портал Tourprom.

В Бодруме (Турция) с компании из трех человек, заказавшей одну пиццу, могут взять 20 процентов от стоимости блюда за дополнительные тарелки. В Австрии и Италии законодательно установлена плата за «дополнительную тарелку» к одному заказу — до 11 евро. В одном из венских кафе за подачу десерта в стеклянной посуде взимают 1,20 фунта. На турецких курортах (Бодрум, Чешме) введен сбор за «накрытие стола» — до 500 лир с человека.

По данным портала, на курортах Сочи рестораны, чтобы избежать проверок, указывают в чеках мелким шрифтом «сервисный сбор» в размере 10–15 процентов, а также вводят минимальную сумму чека на человека — от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, появилась плата за принесенные с собой напитки или детское питание («обслуживание сторонней продукции»).

Ранее сообщалось, что четыре российских города — Курск, Нижний Новгород, Тюмень и Самара — с 1 января 2026 года ввели туристический налог для гостиничного бизнеса.

