США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

CENTCOM: США развернули 61 торговое судно в рамках морской блокады Ирана

Соединенные Штаты развернули 61 торговое судно в рамках морской блокады Ирана. Об этом сообщает центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в социальной сети Х.

«Более 20 военных кораблей обеспечивают блокаду Ирана. Были развернуты 61 коммерческое судно, выведены из строя четыре», — сказано в публикации.

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. По словам Уолтца, американский президент «дает все возможные шансы для дипломатии».