Назван желаемый Трампом сценарий завершения конфликта в Иране

Уолтц: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном, но готов и к боевым действиям

Президент США Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. Об этом заявил постпред США в ООН Майк Уолтц, его слова приводит ABC.

«Он дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать», — отметил он.

Ранее генерал-майор Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран планирует масштабировать боевые действия в случае новой агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, последствия включают в себя использование более продвинутого оборудования, а также переход на «новые поля сражений».