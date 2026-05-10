12:24, 10 мая 2026Мир

Иран предупредил о последствиях агрессии со стороны США и Израиля

Акраминия: Иран масштабирует военные действия в случае новой агрессии
Ольга Коровина

Фото: WANA / Reuters

Иран планирует масштабировать боевые действия в случае новой агрессии со стороны США и Израиля. Об этом заявил генерал-майор Мохаммад Акраминия, его слова приводит агентство Tasnim.

По словам официального представителя армии Ирана, последствия включают в себя использование более продвинутого оборудования, а также переход на «новые поля сражений». «Иначе говоря, война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах», — пояснил Акраминия. Он также сообщил, что за время перемирия с США Исламская Республика укрепила военную мощь, адаптировала боевую подготовку, отремонтировала вооружения и произвела передислокацию.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что президенту США Дональду Трампу надоел конфликт с Ираном. Американский лидер ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние, как сообщается, начало его утомлять.

