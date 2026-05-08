Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 8 мая 2026Мир

Трампу надоел конфликт с Ираном

Atlantic: Трампу надоел конфликт с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние, как сообщается, начало его утомлять. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

«Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия», — говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, на этой неделе Трамп заявил, что не хочет «убивать людей», и поручил сократить военную активность перед своей поездкой в Пекин на следующей неделе. По данным издания, он намерен предстать перед председателем КНР Си Цзиньпином в образе миротворца, а не политика, вовлеченного в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

    Экс-генсек НАТО заявил о распаде альянса

    В России назначили нового замминистра обороны

    Российский теннисист Медведев снова разбил ракетку

    Водителям в Москве напомнили о массовых перекрытиях дорог

    Захарова прокомментировала осквернение воинского захоронения в Вене библейской аналогией

    Горбачева рассказала о покупке квартиры мечты

    Конфликт на Ближнем Востоке дал России преимущество на фронте

    Россия подтвердила обмен в формате 1000 на 1000 в период перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok