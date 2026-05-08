Atlantic: Трампу надоел конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние, как сообщается, начало его утомлять. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

«Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия», — говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, на этой неделе Трамп заявил, что не хочет «убивать людей», и поручил сократить военную активность перед своей поездкой в Пекин на следующей неделе. По данным издания, он намерен предстать перед председателем КНР Си Цзиньпином в образе миротворца, а не политика, вовлеченного в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном.