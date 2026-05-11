Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:46, 11 мая 2026Экономика

В России захотели сделать платные дороги бесплатными для некоторых граждан

Гриб: Для многодетных семей надо установить бесплатный проезд по платным дорогам
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что проезд по платным автодорогам нужно сделать бесплатным для одной категории граждан. Об этом пишет РИА Новости.

«Считаю, что для многодетных семей надо, чтобы Росавтодор установил бесплатный проезд по автодорогам», — пояснил Гриб.

По словам Гриба, такой проезд в первую очередь нужно установить на магистралях «МоскваСанкт-Петербург», «Москва — Казань», а также на трассах, которые ведут на все южные направления.

Гриб добавил, что данная мера поможет не только значительно снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми, но и поддержит развитие внутреннего туризма.

Ранее в Министерстве транспорта России выступили с предложением расширить бесплатную парковку для многодетных семей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    Автосалоны захотели подарить любую Ferrari российскому музыканту после ДТП

    Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием

    Западный эксперт призвала США согласиться с одним предложением Путина

    Зеленского предупредили о больших неприятностях

    В Москве авто влетело в ресторан у здания МГУ

    На Украине высоко оценили слова Путина

    В России захотели сделать платные дороги бесплатными для некоторых граждан

    В России оценили способность США забрать иранский уран без согласия

    Ушедший в отставку министр обороны Латвии устроил скандал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok