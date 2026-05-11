В России захотели сделать платные дороги бесплатными для некоторых граждан

Гриб: Для многодетных семей надо установить бесплатный проезд по платным дорогам

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что проезд по платным автодорогам нужно сделать бесплатным для одной категории граждан. Об этом пишет РИА Новости.

«Считаю, что для многодетных семей надо, чтобы Росавтодор установил бесплатный проезд по автодорогам», — пояснил Гриб.

По словам Гриба, такой проезд в первую очередь нужно установить на магистралях «Москва — Санкт-Петербург», «Москва — Казань», а также на трассах, которые ведут на все южные направления.

Гриб добавил, что данная мера поможет не только значительно снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми, но и поддержит развитие внутреннего туризма.

Ранее в Министерстве транспорта России выступили с предложением расширить бесплатную парковку для многодетных семей.