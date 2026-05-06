В России предложили расширить бесплатную парковку для многодетных

Минтранс предложил увеличить бесплатную парковку для многодетных

В Минтрансе выступили с предложением расширить бесплатную парковку для многодетных семей. Об этом сообщают РИА Новости.

Инициативу прорабатывают вместе с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. В ведомстве считают необходимым увеличить бесплатную парковку для многодетных семей до двух машино-мест. На сегодняшний день такая льгота распространяется лишь на одну машину. Транспортные средства должны быть зарегистрированы на родителей, а в семье должны воспитываться четверо и более детей. Внести изменения в закон собираются до 30 июня. Окончательное решение хотят оставить за региональными властями.

Ранее семьям с пятью и более детьми предложили обнулять ипотеку и выдавать земельные участки. Соответствующую инициативу огласил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Семьям, где трое детей, он призвал погасить 30 процентов ипотеки, а где четверо — 50 процентов.