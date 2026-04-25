10:28, 25 апреля 2026

Одной категории россиян захотели полностью погасить ипотеку и дарить землю

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Семьям с пятью и более детьми нужно обнулить ипотеку и выдать земельные участки. Новые меры поддержки для многодетных россиян предложил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников, его слова передает ТАСС.

Политик считает, что механизм государственного погашения жилищных кредитов должен зависеть от количества детей в семье. Если их трое, нужно погасить 30 процентов ипотеки, для четверых — 50 процентов, а для пяти и более — полностью ее закрыть.

Помимо этого, Праздников предлагает дарить один гектар земли многодетным россиянам по аналогии с дальневосточным и арктическим гектаром. «Партия пенсионеров считает, что эти меры помогут семьям улучшить жилищные условия, повысить доступность детских сервисов и создать устойчивые условия для роста рождаемости», — заключил политик.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для молодых многодетных семей.

