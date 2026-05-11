Нетаньяху высказался о прекращении борьбы с «Хезболлах» ради мира с Ираном

Нетаньяху: Израиль не прекратит борьбу с «Хезболлах» ради мира с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News высказался о прекращении боевых действий против шиитской милиции «Хезболлах» в Ливане ради мира с Ираном.

Нетаньяху на вопрос, согласится ли государство прекратить боевые действия в рамках сделки с Ираном, ответил однозначно «нет».

Однако премьер-министр решил уйти от ответа на вопрос, пойдет ли Израиль на прекращение борьбы с «Хезболлах», если с таким требованием выступит президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп.

Нетаньяху также подчеркнул, что если Иран будет ослаблен и в нем произойдет кардинальная смена власти, то это будет означать крах не только для «Хезболлах», но и для ХАМАС (радикальной исламской группировки — прим. «Ленты.ру»), а также йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.