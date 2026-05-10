14:53, 10 мая 2026

Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах против США и Израиля

Ольга Коровина

Фото: Vahid Salemi / AP

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

По данным источника, соответствующая информация была озвучена в ходе официальной встречи Хаменеи и командующего центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. Верховный лидер выслушал доклад о состоянии Вооруженных сил страны, а также «объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам».

Сообщается, что Абдоллахи указал на наличие необходимых стратегических планов, вооружений и снаряжения, отметил отличную оборонительную и наступательную готовность, а также способность «быстро и мощно» ответить на агрессию со стороны США и Израиля.

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных в ходе ударов США и Израиля по стране. Сообщается, что он получил травмы колена и спины, причиной стало падение при взрыве.

