Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах против США и Израиля

Лидер Ирана Хаменеи заявил о продолжении волевого противостояния США и Израилю

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

По данным источника, соответствующая информация была озвучена в ходе официальной встречи Хаменеи и командующего центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. Верховный лидер выслушал доклад о состоянии Вооруженных сил страны, а также «объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам».

Сообщается, что Абдоллахи указал на наличие необходимых стратегических планов, вооружений и снаряжения, отметил отличную оборонительную и наступательную готовность, а также способность «быстро и мощно» ответить на агрессию со стороны США и Израиля.

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных в ходе ударов США и Израиля по стране. Сообщается, что он получил травмы колена и спины, причиной стало падение при взрыве.