Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 1 декабря 2025Россия

В России мужчин и школьницу нашли без признаков жизни в гараже

В Ленобласти двух мужчин и школьницу нашли без признаков жизни в гараже
Майя Назарова

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Выборгском районе Ленинградской области двух мужчин и школьницу нашли без признаков жизни в заведенном автомобиле в гараже, об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, еще одна девочка выжила. Ее доставили в больницу в регионе с предварительным диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода».

К месту происшествия были направлены следователи, криминалисты, сотрудники МЧС. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Другие обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Уфе пьяная 16-летняя школьница упала во дворе и выдумала историю о похищении.

Еще раньше в Санкт-Петербурге старшеклассница заявила об изнасиловании ради того, чтобы вернуть расположение подруг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Превратились в кирпичи». Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться

    В Раде предложили кандидата на пост главы офиса Зеленского

    Определен фактор повышения риска выпадения волос

    Девушка показала внешность после неудачной стрижки с фразой «самый травмирующий опыт»

    Трехкратная обладательница «Золотого мяча» сломала ногу на тренировке

    Денежная компенсация пострадавшей смягчила наказание для насильника из российского города

    Стало известно о запрете выезда Ермака с Украины

    В Саудовской Аравии спрогнозировали взрывной рост турпотока в Россию

    Продажи Tesla на нескольких ключевых рынках резко упали

    Россиянам назвали три ранних и при этом часто игнорируемых симптома проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости