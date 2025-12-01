В России мужчин и школьницу нашли без признаков жизни в гараже

В Ленобласти двух мужчин и школьницу нашли без признаков жизни в гараже

В Выборгском районе Ленинградской области двух мужчин и школьницу нашли без признаков жизни в заведенном автомобиле в гараже, об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, еще одна девочка выжила. Ее доставили в больницу в регионе с предварительным диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода».

К месту происшествия были направлены следователи, криминалисты, сотрудники МЧС. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Другие обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Уфе пьяная 16-летняя школьница упала во дворе и выдумала историю о похищении.

Еще раньше в Санкт-Петербурге старшеклассница заявила об изнасиловании ради того, чтобы вернуть расположение подруг.