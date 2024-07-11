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12:32, 11 июля 2024Россия

16-летняя российская школьница упала во дворе и выдумала историю о похищении

В Уфе пьяная 16-летняя школьница упала во дворе и выдумала историю о похищении

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Уфе пьяная 16-летняя школьница упала во дворе и выдумала историю о похищении с изнасилованием. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как выяснило издание, юная россиянка отдыхала с друзьями. В какой-то момент она отбилась от компании, забрела во дворы, потерялась в пространстве и рухнула на асфальт — порезала руки и ноги, отбила живот.

После этого горожанка позвонила парню и матери, рассказала им историю про похищение. По словам девочки, четверо мужчин якобы поместили ее в багажник и увезли в гаражи.

Школьницу доставили в больницу, врачи осмотрели ее на факт изнасилования. Учащуюся допросили следователи, полицейские искали авто похитителей на протяжении ночи, однако никаких зацепок не обнаружили. Позже девочка призналась, что бандитов в действительности не было.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница заявила об изнасиловании ради того, чтобы вернуть расположение подруг.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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