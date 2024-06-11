16-летняя российская школьница выдумала изнасилование ради расположения подруг

В Петербурге 16-летняя школьница выдумала изнасилование ради расположения подруг

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выдумала изнасилование ради того, чтобы вернуть расположение подруг. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, российская старшеклассница приехала к двум приятельницам в Волхов. Ночью она отправилась за выпивкой к круглосуточному алкомаркету. Юная горожанка заявила, что там на нее якобы набросился незнакомец, оттащил в кусты и надругался.

Девушка вернулась к подругам и поведала им об «инциденте». Напуганные несовершеннолетние вызвали бригаду медиков и полицейских.

Пострадавшую осмотрели и опросили. Однако следов насилия обнаружено не удалось, кроме того, школьница постоянно путалась в показаниях.

Спустя некоторое время выяснилось, что никакой истории с изнасилованием не было. Девочка все придумала, чтобы вызвать жалость у подруг, с которыми она повздорила.

Также во время проверки оперативники установили, что старшеклассниц связывали отнюдь не дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что в Чите пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование 15-летней школьницы.