Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 11 июня 2024Россия

16-летняя российская школьница выдумала изнасилование ради расположения подруг

В Петербурге 16-летняя школьница выдумала изнасилование ради расположения подруг

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выдумала изнасилование ради того, чтобы вернуть расположение подруг. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, российская старшеклассница приехала к двум приятельницам в Волхов. Ночью она отправилась за выпивкой к круглосуточному алкомаркету. Юная горожанка заявила, что там на нее якобы набросился незнакомец, оттащил в кусты и надругался.

Девушка вернулась к подругам и поведала им об «инциденте». Напуганные несовершеннолетние вызвали бригаду медиков и полицейских.

Пострадавшую осмотрели и опросили. Однако следов насилия обнаружено не удалось, кроме того, школьница постоянно путалась в показаниях.

Спустя некоторое время выяснилось, что никакой истории с изнасилованием не было. Девочка все придумала, чтобы вызвать жалость у подруг, с которыми она повздорила.

Также во время проверки оперативники установили, что старшеклассниц связывали отнюдь не дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что в Чите пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование 15-летней школьницы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

      Лавров заявил об отсутствии союза по ядерным арсеналам с КНДР и Китаем

      Москвичам назвали срок окончания «дождливого марафона»

      Лавров заявил о непубличных контактах с Западом по Украине

      Дачников призвали напоить тлю и слизней газировкой

      Лавров назвал мирную конференцию по Украине междусобойчиком

      В европейской стране нашли крупнейшее месторождение редкоземельных металлов

      ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Запорожской области

      За один день в трех регионах Украины подожгли несколько автомобилей военных

      Лавров сравнил выделяемые Западом деньги на оружие Киеву и устойчивое развитие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше