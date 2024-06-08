Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:14, 8 июня 2024Силовые структуры

Пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование 15-летней школьницы

В Чите пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование школьницы

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Чите задержали пятерых мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что двоих фигурантов уже заключили в СИЗО. Трое их подельников пытались скрыться за границей, однако были пойманы в Бурятии. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

По данным следствия, в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт группа мужчин напала на несовершеннолетнюю школьницу и совершила групповое изнасилование. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти и задержать двух подозреваемых, ими оказались 53-летний и 22-летний уроженцы среднеазиатских республик.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского. Как проходит работа по выявлению активов украинских олигархов?

      В российском регионе дважды за утро объявили ракетную опасность

      ВСУ попытались атаковать Астраханскую область

      Российский поселок атаковали три беспилотника

      Пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование 15-летней школьницы

      ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием

      Состояние здоровья найденных в российском регионе детей оценили

      Обитатели океана оказались под угрозой из-за глобального потепления

      В посольстве Китая обвинили США в подрыве режима ядерного разоружения

      Amazon обвинили в допуске России к технологии распознавания лиц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше