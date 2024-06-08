Пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование 15-летней школьницы

В Чите пятерых мигрантов задержали за групповое изнасилование школьницы

В Чите задержали пятерых мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что двоих фигурантов уже заключили в СИЗО. Трое их подельников пытались скрыться за границей, однако были пойманы в Бурятии. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

По данным следствия, в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт группа мужчин напала на несовершеннолетнюю школьницу и совершила групповое изнасилование. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти и задержать двух подозреваемых, ими оказались 53-летний и 22-летний уроженцы среднеазиатских республик.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.