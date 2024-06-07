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14:33, 7 июня 2024Силовые структуры

Двух мигрантов задержали за групповое изнасилование 15-летней школьницы

В Чите двух мигрантов задержали за групповое изнасилование школьницы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае задержали двух мигрантов, изнасиловавших 15-летнюю девушку. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт группа мужчин напала на несовершеннолетнюю школьницу и совершила групповое изнасилование. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти и задержать двух подозреваемых, ими оказались 53-летний и 22-летний уроженцы среднеазиатских республик. С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об их аресте и помещении в СИЗО.

Силовики устанавливают местонахождение других соучастников преступления.

7 июня в Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.

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      Владимир Седов
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