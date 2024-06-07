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09:29, 7 июня 2024Силовые структуры

Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

В Петербурге полиция задержала мигранта, изнасиловавшего 78-летнюю женщину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки. Об этом сообщает «Фонтанка».

В полицию обратился сын пострадавшей женщины. Он заявил, что его мать изнасиловал знакомый по имени Давронбек, не состоящий на миграционном учете. Сейчас мигрант находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пока в отношении мужчины составили административный протокол о нарушении порядка пребывания в России.

Ранее в Долгопрудном правоохранители задержали уроженца иностранного государства по подозрению в двух попытках изнасилования 17-летней девушки.

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      Варвара Митина
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