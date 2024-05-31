Россиянке дважды удалось сбежать от пытавшегося ее изнасиловать мигранта

В Долгопрудном задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать подростка

В Долгопрудном правоохранители задержали уроженца иностранного государства по подозрению в двух попытках изнасилования 17-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 131 («Покушения на изнасилование») УК РФ.

Предварительно установлено, что в мае мигрант выследил несовершеннолетнюю и около жилого дома попытался ее изнасиловать. Девушка-подросток оказала активное сопротивление и убежала. Спустя некоторое время мужчина снова попытался напасть на нее и изнасиловать, но и во второй раз потерпевшей удалось убежать. О случившемся она рассказала родителям, которые и обратились в полицию.



Ранее в Забайкальском крае арестовали на два месяца 28-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку и расправившегося с ней.