Россиянина арестовали за изнасилование 17-летней девушки и расправу над ней

В Забайкалье арестовали мужчину, изнасиловавшего и убившего 17-летнюю девушку

В Забайкальском крае арестовали на два месяца 28-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку и расправившегося с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 25 мая пьяный мужчина изнасиловал и удушил несовершеннолетнюю в Железнодорожном районе Читы. Его задержали через несколько часов после совершенного преступления.

Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 и пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с изнасилованием») УК РФ. Следователи допросили обвиняемого, он частично признал вину. Отмечается, что россиянин четырежды привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Самаре суд арестовал 19-летнего местного жителя, расправившегося с 17-летней девушкой.

