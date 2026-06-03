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Силовые структуры
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16:25, 3 июня 2026Силовые структуры

Преследующий полицейских сталкер попался в российском регионе

В КЧР суд приговорил к 5 годам колонии следившего за полицейскими мужчину с ножом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) суд приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя за попытку вооруженного нападения на сотрудников полиции и применение насилия к ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Летом 2025 года мужчина стал приходить к отделу МВД по Малокарачаевскому району и следить за сотрудниками, уточняет Telegram-канал Mash. Когда полицейские заметили преследователя, то потребовали предъявить документы, однако он достал нож. Его тут же скрутили.

Следствие и суд установили, что 6 июля 2025 года житель республики применил физическое насилие к полицейскому. Сталкера отправят в колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что в Республике Северная Осетия — Алания водитель затонированного автомобиля ВАЗ-2115 без номеров протащил сотрудника Госавтоинспекции на капоте и скрылся.

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