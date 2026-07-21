Россиянин заставил извиняться на коленях восьмилетнего ребенка

В Калининградской области мужчина заставил извиняться на коленях восьмилетнего ребенка

В Калининградской области мужчина заставил извиняться на коленях восьмилетнего ребенка за грубый ответ. Об этом сообщает пресс-служба областного суда во «ВКонтакте».

По данным прокурорской проверки, в поселке Ясная Поляна мальчик возвращался домой на велосипеде. По пути ему встретился мужчина, также ехавший на велосипеде, который начал свистеть в его адрес. Ребенок невежливо ответил ему и поехал дальше, однако россиянин догнал его, поставил на колени и заставил извиниться.

Прокурор попросил взыскать с местного жителя 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в центре Кемерово россиянка избила ребенка из-за таблетки. По словам очевидцев, ребенок не мог проглотить препарат, что вызвало гнев у матери.