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14:52, 17 июля 2026Россия

Россиянка избила сына из-за таблетки

В Кемерово мать избила сына за то, что он не смог проглотить таблетку
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В центре Кемерово россиянка избила ребенка из-за таблетки. Об этом сообщила детский омбудсмен Кузбасса Ирина Васильева, слова которой приводит издание «Подъем».

«Нахожусь на связи с правоохранительными органами», — прокомментировала Васильева произошедшее.

По словам очевидцев, ребенок не мог проглотить препарат, что вызвало гнев у матери. На опубликованных в соцсетях роликах видно, как женщина сначала кричит на сына, после чего начинает его бить.

Инцидентом также занялся региональный СК. В ведомстве сообщили, что уже начали проверку.

В марте жительница Свердловской области избила сына на глазах у его сверстников. Свидетели отметили, что женщина нанесла несколько ударов кулаком мальчику, который пытался вырваться. Мать не останавливалась, даже когда ребенок упал на землю.

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