Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 23 марта 2026

Россиянка избила сына на глазах у его сверстников

Майя Назарова

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Мать из поселка Большой Исток в Свердловской области избила сына на глазах у его сверстников. О действиях россиянки стало известно порталу E1.ru.

Свидетели отметили, что женщина нанесла несколько ударов кулаком мальчику, который пытался вырваться. Жительница Урала не останавливалась даже, когда ребенок упал на землю. Предположительно, несовершеннолетний сбежал из дома.

Очевидцы утверждают, что напавшая на собственного сына мать имеет проблемы с алкоголем. В полиции произошедшее пока не комментировали.

До этого стало известно, что в селе Михайловка в Башкирии мать избила сына на глазах у прохожих. Родительница шесть раз швырнула несовершеннолетнего в сугроб. По факту случившегося в российском регионе была организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok