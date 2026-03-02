Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 2 марта 2026Россия

Россиянка избила сына-аутиста на глазах у всего двора и попала на видео

В Михайловке мать избила сына-аутиста на глазах у всего двора
Майя Назарова

В селе Михайловка в Башкирии мать избила сына на глазах у всего двора. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash. По данным издания «Сапа», ребенок страдает расстройством аутистического спектра.

На представленных кадрах видно, как женщина силой стаскивает мальчика с порога. Она трясет его и толкает в снег. В это время мимо проходят несколько человек, никто из них не вмешивается в ситуацию.

Как утверждает Mash Batash, родительница шесть раз швырнула несовершеннолетнего в сугроб.

До этого стало известно, что жительница Краснодара избила на детской площадке обидевшего ее сына школьника. Горожанку хотели остановить другие взрослые, находившиеся неподалеку, но результата это не принесло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

    МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

    Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

    Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

    Страдания россиянки из-за неправильного диагноза опасной болезни оценили в 5000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok