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12:00, 19 мая 2025Россия

Россиянка избила на детской площадке обидевшего ее сына школьника

Жительница Краснодара избила на детской площадке обидевшего ее сына школьника
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Краснодара избила на детской площадке школьника, обидевшего ее сына. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На представленном ролике женщина в малиновом костюме подбегает к чужому ребенку и начинает наносить ему удары.

По сведениям источника, семилетние мальчики во время игры не поделили мяч, поспорили и немного подрались. Оставшийся без игрушки первоклассник позвонил матери. Та решила заступиться за сына.

Отмечается, что женщину пытались остановить другие взрослые, находившиеся на площадке.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярского края избила ребенка из-за пропажи электронной сигареты. В отношении россиянки возбудили уголовное дело, свою вину она так и не признала.

ЖЗЛ
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