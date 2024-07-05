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09:44, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянка избила ребенка из-за пропажи электронной сигареты и пойдет под суд

В Красноярском крае осудят женщину за избиение ребенка из-за пропажи электронки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение в отношении 30-летней местной жительницы, которая избила 12-летнюю девочку из-за пропажи электронной сигареты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ее дело рассмотрит суд.

По версии следствия, в мае пострадавшая пришла в гости к подруге. В какой-то момент домой вернулась ее нетрезвая мама, которая захотела покурить электронную сигарету, но не нашла ее. Она заподозрила школьницу в краже. Потребовав вернуть устройство, женщина решила «преподать урок» и повалила ребенка на землю. После этого она нанесла ей семь ударов ногами по голове.

В результате ребенка госпитализировали. Девочка рассказала, что получает угрозы. При этом нападавшая свою вину не признала.

О самом инциденте стало известно 20 мая. Он произошел в Назарово.

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      Варвара Митина
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