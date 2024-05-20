12-летнюю россиянку жестоко избили из-за электронной сигареты

Shot: под Красноярском девочку избили до ушиба мозга из-за электронной сигареты

Под Красноярском 12-летнюю девочку жестоко избили из-за электронной сигареты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, у пострадавшей российской школьницы сильный ушиб головного мозга и огромные черные синяки под глазами.

Родственники пострадавшей девочки из красноярского города Назарово пояснили, что таким образом со школьницей разобралась мать ее подруги. 10 мая девочка пришла в гости к своей подружке-ровеснице. Подростки находились в квартире, пока туда не вернулась мать подруги.

Как уверяет пострадавшая, женщина была нетрезва и хотела покурить свою электронку, но дома ее не обнаружила. Она подумала, что ее украла гостья, заперлась с несовершеннолетней в комнате, где зверски ее проучила.

В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, а гематома на лбу девочки была настолько огромной, что из нее пришлось откачивать жидкость. Девочку оперировали несколько часов. На днях ее выписали и отправили долечиваться амбулаторно.

Бабушка пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Кировске Ленинградской области школьницы поставили сверстницу на колени и избили.