Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 20 мая 2024Россия

12-летнюю россиянку жестоко избили из-за электронной сигареты

Shot: под Красноярском девочку избили до ушиба мозга из-за электронной сигареты

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Под Красноярском 12-летнюю девочку жестоко избили из-за электронной сигареты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, у пострадавшей российской школьницы сильный ушиб головного мозга и огромные черные синяки под глазами.

Родственники пострадавшей девочки из красноярского города Назарово пояснили, что таким образом со школьницей разобралась мать ее подруги. 10 мая девочка пришла в гости к своей подружке-ровеснице. Подростки находились в квартире, пока туда не вернулась мать подруги.

Как уверяет пострадавшая, женщина была нетрезва и хотела покурить свою электронку, но дома ее не обнаружила. Она подумала, что ее украла гостья, заперлась с несовершеннолетней в комнате, где зверски ее проучила.

В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, а гематома на лбу девочки была настолько огромной, что из нее пришлось откачивать жидкость. Девочку оперировали несколько часов. На днях ее выписали и отправили долечиваться амбулаторно.

Бабушка пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Кировске Ленинградской области школьницы поставили сверстницу на колени и избили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      18-летняя россиянка на самокате попала под автобус и оказалась в реанимации

      Лавров выразил соболезнования МИД Ирана в связи с гибелью президента

      В парламенте Франции призвали снять запрет на удары своим оружием по России

      На Западе назвали возможного преемника верховного лидера Ирана

      Популярная певица едва не оголила грудь на сцене во время концерта

      Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

      Новый глава администрации Тайваня вступил в должность

      Раскрыта причина оставления фигурантов дела «Крокуса» в одиночных камерах

      Российский военный полгода самовольно отдыхал от службы и был осужден

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше