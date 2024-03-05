В Ленобласти школьницы избили сверстницу, заплевали ей лицо и сняли это на видео

В Кировске Ленобласти школьницы поставили сверстницу на колени и избили

В Кировском районе Ленинградской области ученицы одной из местных гимназий избили сверстницу, сняв издевательства на видео. Запись опубликовал портал 78.ru.

На кадрах видно несколько школьниц подросткового возраста, которые ставят жертву на колени и заставляют за что-то извиняться. После этого они начинают поочередно бить девочку по голове и плевать ей в лицо.

Как сообщила прокуратура Ленобласти, по информации о нарушении прав девочки организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям всех ответственных лиц и органов надзора за несовершеннолетними.

Ранее похожий случай произошел подмосковном Одинцово. Там несколько школьниц назначили другой девочке встречу в лесу, где поставили ее на колени и заставили извиняться, после чего избили. Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

