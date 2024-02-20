Под Москвой школьницы поставили девочку на колени и потребовали извинений

В Одинцове школьницы поставили девочку на колени и заставили извиняться

В подмосковном Одинцове школьницы поставили девочку на колени и заставили ее извиняться. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Типичное Одинцово».

На кадрах детский голос требует у лежащей в снегу девочки встать на колени. «Тогда вы от меня отстанете?», — спрашивает она. Затем девочка просит неких Надю, Юлю и Мирру простить ее за то, что обзывала их.

По словам матери пострадавшей, ее дочери назначили встречу в лесу. Там девочку избили несколько школьниц, отметила женщина. Горожанка написала заявление в полицию.

Ранее в Челябинске учительница поставила школьника на колени перед классом. Таким образом педагог попыталась разрешить конфликт между детьми.