В России учительница поставила школьника на колени перед классом

В Челябинске учительница поставила школьника на колени перед классом

В Челябинске учительница поставила девятилетнего школьника на колени перед всем классом. Об этом со ссылкой на мать мальчика, которая направила жалобу в районное управление образования, сообщает 74.ru.

«На уроке физкультуры педагог разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то что он постоял за себя перед девочкой», — говорится в обращении россиянки.

По ее словам, на этого учителя физкультуры раньше жаловались другие родители, о чем осведомлен директор образовательного учреждения, который не принимает мер.

Мать третьеклассника утверждает, что некорректно по отношению к детям себя ведет и классный руководитель. Она унижает сына на уроках и иногда не отпускает на перемену или в туалет, рассказала россиянка. В январе классный руководитель назвала ребенка неполноценным и разрешила одноклассникам высказать ему все, что они хотят, добавила родитель.

После случившегося в школе с родителями мальчика состоялась устная беседа. Учитель, по словам матери, созналась в содеянном, а педагогический состав признал грубым нарушением поведение педагогов. Однако никаких мер не последовало, а директор в грубой форме указала матери третьеклассника на вину ребенка.

Так как ситуация не разрешилась, мальчик, которого учитель физкультуры поставила на колени, вынужден временно не ходить в школу. Его родители готовят обращение в прокуратуру. После случившегося у девочки началась тревожная реакция — врачи оценили причиненный ее здоровью вред как тяжкий.

Ранее в селе Кожевниково Томской области женщина заставила десятилетнюю школьницу извиняться на коленях за то, что она взяла телефон ее сына.