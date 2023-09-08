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10:27, 8 сентября 2023Россия

Россиянка поставила четвероклассницу на колени за игру в телефоне сына

Под Томском мать заставила школьницу извиняться на коленях за телефон сына

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Кожевниково Томской области женщина заставила десятилетнюю школьницу извиняться на коленях за то, что она взяла телефон ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Это произошло на территории школы №2, куда 32-летняя россиянка пришла, чтобы забрать сына. Она увидела, что четвероклассница играет в телефон ее ребенка, из-за чего начала обвинять девочку в поломке гаджета и кричать.

Женщина поставила ребенка на колени и заставила извиняться. После случившегося у девочки началась тревожная реакция — врачи оценили причиненный ее здоровью вред как тяжкий.

Родители пострадавшей обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в школе №4 в городе Копейске Челябинской области педагог поставил ученика на колени со словами «я тебя обоссу сейчас». Одноклассникам ребенка удалось зафиксировать издевательства учителя на диктофон.

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    Анастасия Шейкина
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