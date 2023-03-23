В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»

В Копейске педагог поставил ученика на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»

В школе №4 в городе Копейске Челябинской области педагог поставил ученика на колени со словами «я тебя обоссу сейчас». Одноклассникам ребенка удалось зафиксировать издевательства учителя на диктофон, запись опубликована в сообществе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».

На публикуемом аудиофайле слышно, как учитель долго отчитывает ребенка за плохое чтение, затем, предположительно, наносит ему несколько ударов, из-за чего у мальчика случается истерика. В этот момент учитель заставляет плачущего ребенка встать на колени и много раз извиняться перед ним.

«Как я должен поступить с вами как мужчина взрослый? Сделать вид, что ничего не замечено? На колени встал. (...) Нравится? Добавить? (...) Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая. Я тебя обоссу сейчас, понял? Прямо здесь, сейчас», — сказал педагог ученику.

Портал Ura.ru отмечает, что в день инцидента в школу приезжала полиция. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что учителя одной из школ на юго-западе Москвы обвинили в избиении учеников кадетского девятого класса. Мать одного из школьников заявила, что педагог применяет к детям физическую силу, в том числе «бьет их ремнем и кулаком под ребра».