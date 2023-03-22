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13:32, 22 марта 2023Россия

Московского учителя обвинили в избиении детей ремнем и кулаком под ребра

В Москве учителя обвинили в избиении детей из кадетского класса

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Учителя одной из школ на юго-западе Москвы обвинили в избиении учеников кадетского девятого класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в полицию обратилась мать одного из школьников. Она заявила, что педагог применяет к детям физическую силу, в том числе «бьет их ремнем и кулаком под ребра».

Как сообщил источник агентства, по обращению москвички проводится доследственная проверка.

Ранее в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга учитель физкультуры швырнул на пол 11-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как педагог спорит с двумя детьми и в ходе перепалки хватает за кофту одного из мальчиков и бросает на пол. Медики диагностировали у мальчика сотрясение, ушибы и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

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Константин Лысяков
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