Московского учителя обвинили в избиении детей ремнем и кулаком под ребра

В Москве учителя обвинили в избиении детей из кадетского класса

Учителя одной из школ на юго-западе Москвы обвинили в избиении учеников кадетского девятого класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в полицию обратилась мать одного из школьников. Она заявила, что педагог применяет к детям физическую силу, в том числе «бьет их ремнем и кулаком под ребра».

Как сообщил источник агентства, по обращению москвички проводится доследственная проверка.

Ранее в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга учитель физкультуры швырнул на пол 11-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как педагог спорит с двумя детьми и в ходе перепалки хватает за кофту одного из мальчиков и бросает на пол. Медики диагностировали у мальчика сотрясение, ушибы и растяжение связок шейного отдела позвоночника.