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15:46, 21 марта 2023Россия

В Петербурге учитель швырнул на пол 11-летнего мальчика и попал на видео

В школе Санкт-Петербурга учитель физкультуры швырнул на пол 11-летнего мальчика

В одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга учитель физкультуры швырнул на пол 11-летнего мальчика. Его действия попали на видео, кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видеоролике видно, как мужчина спорит с двумя учениками, находящимися в спортивном зале. Внезапно педагог хватает за кофту одного из мальчиков и бросает на пол. В падении ребенок переворачивается. После видно, как мальчик держится за лицо.

Мальчик рассказал обо всем родителям не сразу. Когда взрослые все-таки узнали о произошедшем, они доставили сына в больницу. Медики диагностировали у мальчика сотрясение, ушибы и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Его мать написала заявление в полицию. Кроме того, в школу приехали с проверкой представители прокуратуры.

В конце февраля сообщалось, что в Москве руководитель кадетского класса избил школьника из-за прически. Прибывшие в учебное учреждение сотрудники скорой помощи диагностировали у подростка травму носа и головы.

Анна Щербакова
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