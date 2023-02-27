В Москве учитель кадетского класса избил ребенка из-за прически и попал на видео

Mash сообщил, что в Москве руководитель кадетского класса избил школьника из-за прически

Руководитель кадетского класса московской школы № 2031 избил подростка. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время урока финансовой грамотности. Как пишет автор поста, учителю не понравилась прическа ребенка, и он потребовал, чтобы тот вышел из класса, однако школьник ответил отказом. После этого педагог решил заставить мальчика покинуть помещение силой.

На снятых другими детьми кадрах видно, как учитель в военной форме схватил восьмиклассника и выволок его из класса в коридор, где они оба упали на пол. После этого мужчина сел на подростка сверху и начал бить.

По информации канала, из-за полученных травм восьмикласснику понадобилась помощь медиков. Прибывшие в школу сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшего травму носа и головы.

Ранее ученик первого класса одной из московских школ обвинил преподавателя в избиении. Врачи зафиксировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб скулы. Как рассказал ребенок, преподаватель ударил его книгой во время урока. Директор учебного заведения Александра Чермошенцева сообщила «Ленте.ру», что администрация школы проводит служебное расследование и находится на связи с родителями пострадавшего мальчика.