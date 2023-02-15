Московский первоклассник обвинил учителя в избиении

В Москве ученик первого класса обвинил преподавателя в избиении

Ученик первого класса одной из московских школ обвинил преподавателя в избиении. Об этом в среду, 15 февраля, со ссылкой на собственный источник пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Врачи зафиксировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб скулы, пишет издание. По словам школьника, учитель на уроке ударил его книгой.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В декабре девятиклассник в Москве избил учителя химии и сломал ему нос. По утверждению 28-летнего преподавателя, между ним и 15-летним учеником произошел конфликт. После того как учитель сделал школьнику замечание, он разозлился и набросился на педагога с кулаками.