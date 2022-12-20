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10:52, 20 декабря 2022Россия

Московский школьник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос

Московский школьник сломал нос учителю химии из-за сделанного замечания

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Московский девятиклассник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне, 19 декабря. По утверждению 28-летнего преподавателя, между ним и 15-летним учеником произошел конфликт. После того как учитель сделал школьнику замечание, он разозлился и набросился на педагога с кулаками.

В результате учителя доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины перелом носа, многочисленные ушибы и перелом костей кисти. В случившемся будут разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что учитель из Екатеринбурга произнес перед пятиклассниками речь, в которой рассказал, что может избивать других и ему за это ничего не будет. После этого в школу приехала спецкомиссия.

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Варвара Родикова
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