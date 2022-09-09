Российский учитель угрожал детям словами «я бить могу, и мне ничего не будет»

В Екатеринбурге учитель угрожал 5-классникам словами «я бить могу, и мне ничего не будет»

В Екатеринбурге учитель биологии произнес перед пятиклассниками речь, в которой рассказал, что может избивать других, и ему за это ничего не будет. Дети записали слова учителя на диктофон, запись публикует портал E1.ru.

Издание сообщает, что преподаватель вышел из себя из-за того, что дети шумели в кабинете, пока его не было. На записи слышно, как педагог заявляет, что его «бесит» поведение детей и что терпеть его дальше он не намерен. Учитель говорит детям, что если в классе много мальчиков, это не значит, что им все можно, так как он может с ними расправиться.

«Я их хотя бы бить могу, и мне ничего за это не будет. А если и будет, так мы все живем рядом. Темная улица — она никого не спрячет», — обратился к пятиклассникам педагог.

В той же речи он сообщил, что умеет бороться против юристов, поэтому готов встретиться с теми, кому он угрожал, в суде. «Подавайте в суд, будем там отстаивать. Я там был семь раз, побуду еще. Я бороться умею и с юристами, и со всеми. Я не дурак, у меня три диплома: математика, биолога и управленца», — подытожил педагог.

E1.ru отмечает, что поведение преподавателя встревожило родителей — они попросили директора отстранить учителя от занятий, однако вскоре выяснилось, что заменить биолога некем. В школу уже приехала специальная комиссия для расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что учитель информатики школы №15 в Белгороде подрался на занятиях с учеником, а другие школьники сняли это на видео.