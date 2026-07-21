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20:26, 21 июля 2026 (обновлено: 20:36, 21 июля 2026)Интернет и СМИ

Известная российская блогерша обратилась в больницу из-за укуса крысы

Блогерше Марии Погребняк сделали прививку от столбняка из-за укуса декоративной крысы
Маргарита Щигарева

Фото: @mariapoga_

Известная российская блогерша и предпринимательница Мария Погребняк рассказала, что ей потребовалась медицинская помощь из-за укуса крысы. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Погребняк, ее укусила за палец декоративная крыса, которую она недавно завела. «Крови было очень много. Вроде ранка маленькая, но глубокая», — заявила блогерша.

Она обратилась в больницу, где ей поставили несколько вакцин, в том числе от столбняка. После этого, как отметила Погребняк, она в течение нескольких дней испытывала сильное недомогание.

Блогерша также указала, что в итоге решила не отказываться от крысы. Пока ее животное находится в ветклинике. У нового питомца берут анализы, добавила Погребняк.

Ранее блогерша сообщила, что ее попытался обмануть неизвестный, сымитировавший ДТП. Погребняк заявила, что вызвала полицию.

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