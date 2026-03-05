Реклама

16:39, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Известная российская блогерша расплакалась и вызвала полицию из-за действий незнакомца

Блогерша Погребняк заявила, что неизвестный пытался ее обмануть, сымитировав ДТП
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал mariapoga_

Известная российская блогерша и модель Мария Погребняк рассказала, что ее попытался обмануть неизвестный мужчина, сымитировавший ДТП. В своем Telegram-канале она написала, что из-за произошедшего расплакалась и вызвала полицию.

По словам Погребняк, инцидент произошел, когда она парковала машину. Она увидела, что за автомобилем появился мужчина, бросил в сторону машины зажигалку и что-то выкрикнул. «Я растерялась, остановилась, вышла из машины, не понимая, что происходит. На машине не было ни одной царапины или следа, хотя она была грязная и мокрая — любой контакт сразу бы отпечатался. Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую», — поделилась она подробностями.

Погребняк добавила, что вместе с прохожими, подтвердившими, что она никого не сбивала, вызвала полицию. Прибыв на место, правоохранители опросили мужчину. Он признался, что автомобиль блогерши на него не наезжал, а вызов скорой он объяснил тем, что у него поднялось давление.

«Я стояла в слезах и не могла понять — зачем все это? Зачем врать, если ничего не произошло? Вывод: скорее всего, это новый вид мошенничества — когда человек специально создает видимость ДТП, чтобы вызвать жалость или получить выгоду», — заключила она.

Ранее Погребняк рассказала, что ей диагностировали пневмонию. Она призналась, что диагноз шокировал ее.

