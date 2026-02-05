Реклама

18:24, 5 февраля 2026

Известная российская блогерша рассказала о шокировавшем ее диагнозе

Блогерша Погребняк заявила, что ей диагностировали пневмонию левого легкого
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Mariapoga_

Известная российская блогерша и предпринимательница Мария Погребняк заявила, что ей диагностировали пневмонию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мне поставили диагноз — "долевая пневмония левого легкого". Я была шокирована, потому что чувствую себя прекрасно: у меня нет слабости, нет температуры, нет кашля. Лишь при сильных физических нагрузках иногда появляется легкий кашель, но в целом ничего не беспокоило», — рассказала блогерша. Она добавила, что ей прописали антибиотики.

Блогерша рассказала, что пневмония могла стать осложнением болезни, которую она перенесла в декабре 2025 года. Погребняк вспомнила, что тогда почувствовала слабость и начала кашлять, однако решила не обращаться к врачу. Она призналась, что позднее начала пить антибиотики без назначения врача, думая, что препараты помогут ей чувствовать себя лучше. «Очень вас прошу не совершать моих ошибок. Если чувствуете, что заболеваете, обращайтесь сразу к врачу», — призвала она подписчиков.

Ранее Погребняк рассказала, как ее чуть не проглотил кашалот. Она объяснила, что опасный инцидент произошел на экскурсии на острове Маврикий.

