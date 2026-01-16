Реклама

Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Бывшую жену российского футболиста Павла Погребняка Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот. Подробностями инцидента, произошедшего на Маврикии, она поделилась в Telegram.

Бизнесвумен рассказала, что вместе с семьей отправилась на экскурсию, подразумевавшую прогулку на катере в океане, чтобы увидеть китов. В итоге через два часа инфлюэнсер наконец увидела двух кашалотов и прыгнула к ним в воду.

«Никто из нас не заметил, что сзади ко мне приближался еще один. Он двигался прямо на меня», — отметила блогерша и добавила, что купание было опасным, поскольку третий кашалот мог ранить ее или случайно проглотить. Погребняк спас один из инструкторов, который находился с ними во время прогулки. Член экипажа резко оттащил ее от животного.

В октябре Мария Погребняк впервые за 20 лет отказалась от наращенных волос и показала фото.

