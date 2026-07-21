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20:12, 21 июля 2026Наука и техника

США создали уничтожающую за раз 50 дронов систему

Американская корпорация Lockheed Martin презентовала антидроновую систему Morfius X-Rotor
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Lockheed Martin

Американская корпорация Lockheed Martin на авиакосмическом салоне Farnborough Airshow 2026 в Лондоне презентовала антидроновую систему Morfius X-Rotor, способную «нейтрализовать более 50 вражеских дронов за один полет». Об этом пишет Defense News.

По данным разработчика, изделие представляет собой беспилотник с полезной нагрузкой в виде мощного излучателя микроволн. В компании добавили, что недавно система прошла успешное испытание в штатах Аризона, Оклахома и Калифорния (США).

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В октябре 2024-го издание сообщило, что Корпус морской пехоты США получит противодроновую микроволновую систему Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) разработки компании Eprius.

В июле 2025-го стало известно, что Армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов Integrated Fires Protection Capability High-Power Microwave (IFPC-HPM), также известные как Leonidas.

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