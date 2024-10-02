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10:06, 2 октября 2024Наука и техника

Морпехи США получат микроволновую систему для борьбы с дронами

Defense News: КМП США получит микроволновую систему Leonidas для борьбы с БПЛА

Изображение: Epirus

Корпус морской пехоты (КМП) США получит новую микроволновую систему для борьбы с роем малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Defense News.

Комплекс Leonidas Expeditionary компании Eprius предназначен для противодействия дронам электромагнитным импульсом. Новую версию под названием Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) представили 23 сентября. Разработку планируют доставить в лабораторию боевых действий КМП США к концу года.

Отмечается, что в линейке систем Leonidas представлено четыре изделия. В прошлом году армии США передали микроволновые системы в рамках соглашения стоимостью 66 миллионов долларов.

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Ранние версии изделий можно устанавливать на машины и беспилотники. В Leonidas используется технология Line Replaceable Amplifier Module, которая позволяет масштабировать системы.

В ноябре 2023 года стало известно, что армия США получила первый прототип системы микроволнового оружия High-Power Microwave, построенной на базе Leonidas. Микроволновый комплекс способен поражать цели с «почти мгновенным эффектом» и без перегрева.

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      Даниил Иринин
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