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13:45, 3 ноября 2023Наука и техника

Армия США получила микроволновое оружие

Армия США получила первый прототип микроволнового оружия для борьбы с дронами

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Армия США получила первый прототип системы микроволнового оружия High-Power Microwave (HPM) от компании Epirus. Система станет частью комплекса Indirect Fire Protection Capability (IFPC), предназначенного для борьбы с дронами и ракетами, пишет Defense News.

Разработка прошла первичные государственные испытания и продемонстрировала способность поражать рои дронов. Отмечается, что дальнейшие испытания прототипа в армии позволят выработать тактику и методы оперативного использования микроволнового оружия.

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Система IFPC-HPM основана на разработанном Epirus комплексе Leonidas. В компании утверждают, что система может поражать цели с «почти мгновенным эффектом» и без перегрева. Также микроволновое оружие не требует перезарядки.

Помимо микроволнового оружия, в состав комплекса IFPC войдет оружие для кинетического перехвата и лазер. Система сможет обеспечивать защиту стационарных объектов от мин, крылатых ракет, дронов и артиллерийских снарядов.

В августе издание Defense News писало, что Пентагон намерен продемонстрировать уничтожение роя дронов сразу несколькими способами в июне 2024 года. Военные планируют использовать средства радиоэлектронной борьбы, микроволновые системы и кинетические средства, включая орудия калибра 30 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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